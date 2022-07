Ana Claudia Talancón está ahorrado tras iniciar proceso de adopción

Ciudad de México.- La actriz Ana Claudia Talancón sorprendió al anunciar que ya inició los trámites para adoptar, aunque confesó que le preocupa no tener recursos necesario para mantener al menor.

Aunque está encantada con la idea de ser madre, la artista se sinceró con los medios sobre su economía y los consejos que le han dado sus colegas que ya entraron en el terreno parental.

Sí, claro que sí, estoy ahorrando mucho y estoy trabajando muchísimo para poder hacerlo y no tener ninguna preocupación con esto porque me han dicho que los bebés cuestan mucho dinero, que los hijos cuestan”

Dijo con una gran sonrisa la artista.

¿Cuándo será madre?

Sobre la fecha en que piensa cumplir su sueño, la protagonista de la serie ‘Soy tu fan’, comentó: “El próximo año yo creo, sí, tengo ya el proceso comenzado y se llevará y llegará en el momento que tenga que llegar”.

Posteriormente, Ana Claudia no dudó en externar su interés por platicar con Sherlyn sobre la maternidad. “No me le he acercado la verdad, no por falta de ganas, me muero de la felicidad de platicar con cualquiera que haya atravesado este proceso, es enriquecedor cuando lo compartes con otras personas, pero he estado trabajando demasiado la verdad, me llevaré mi propia experiencia”.

Por último, Talancón manifestó que gracias a su trabajo en la Fundación Aquí nadie se rinde le hizo florecer su deseo de tener un hijo.

“La verdad ahí se fortaleció definitivamente, porque cuando me invitan a todos los eventos que tenemos en donde vienen niños, por ejemplo, en parques recreacionales y que me dejan subirme con ellos a todos los juegos, a los que nunca dejan subir a los adultos, a mí si me dejan subirme con ellos y tengo mucha química con ellos, la verdad nos entendemos rápidamente y nos ponemos a jugar y a disfrutar, los niños son las personas más inocentes”, explicó.