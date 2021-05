Ana Bárbara responde a Miguel Ángel Córdova, testigo de la tragedia del metro en CDMX

Tijuana, BC.- La historia de Miguel Ángel Córdova, el joven que fue testigo de la tragedia del metro en CDMX, contó que alguna vez tuvo un encuentro con la cantante Ana Bárbara y ella le respondió.

“Y si me está viendo mi Altagracia, aquí sigo vivo, te dije que este loco no se raja”, destacó Córdova al canal Ruido en la Red en YouTube.

Al cuestionarle quién era esa mujer, dijo que era su guapa grupera Ana Bárbara.

“A Altagracia la conocí en un jaripeo en Monterrey”, puntualizó el joven tabasqueño, quien cobró notoriedad por ser un joven en situación de calle y su testimonio de la tragedia.

Luego de ser localizado, a petición de un usuario, cuya recompensa daría de 8 mil pesos, se le cuestionó más sobre su vida y el porqué estaba en esa forma de vida.

“Ana Bárbara fue mi gran amiga,y dónde quiera que estés, te amo chula, ese es el nombre original de mi Ana Barbis, mi Altagracia, con ella viví experiencias muy hermosas que lo que no viví en mi niñez, ella me lo dio y me lo recompensó a mis diez y seis años, con todo respeto fue mi gran madre, después de la otra”, sostuvo el joven.

Finalmente el mensaje llegó a oídos de la potosina y sin sacarle la vuelta y con ese corazón que la caracteriza le recordó y reconoció aquel encuentro a través de Instagram.

“Mi querido Miguel Ángel, Angie, finalmente si me llegó tu mensaje, lo cual agradezco mucho, es un poco difícil para mí dirigirme a ti, porque se que te reencontré después de una tragedia que estamos viviendo todos los que sentimos a nuestro México , a nuestra gente y para mí todos los seguidores a los que dejé un pedacito de mi corazón, también es un pedazo de mi alma”, recalcó Ana Bárbara.