Ana Bárbara enfrenta a juez de la Academia por haber criticado ''Lo busqué''

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Bárbara estuvo de invitada en el programa de ‘La Academia’ el domingo pasado en donde aprovechó su tiempo para poner en su lugar al juez Arturo López “Gavito”, luego de que este críticara uno de sus temas, según información de TVNotas.

La cantante no tuvo reparos en hacerle saber lo molesta que estaba por describir como ‘‘espantosa y horrible’’ la canción de ‘Lo Busqué’

“Ojalá aprenda cuando dé una crítica a respetar la obra. No importa que no nos guste, una cosa es criticar y otra es ofender. Decir algo con esa autoridad que da el poder de esa silla puede ser muy doloroso y puedes herir sentimientos. Es lo único que voy a decir, yo con todo cariño la compuse”, aseguró Ana Bárbara.

El juez aseguró en aquel momento que no sabía quién había compuesto la canción. Por ello, cuando Ana Bárbara lo enfrentó en pleno programa quedó sorprendido.

Luego, en conversaciones con los medios, la cantante indicó que no estaba de acuerdo con su ofensa. Aunque al mismo tiempo aseguró que no le importaba la opinión de “Gavito”.

“Sin pensar a quién hiere o cómo hiere, a veces emite un juicio que una cosa es decir una crítica o una perspectiva de un alumno y otra cosa es destrozar una obra, sea la que sea”, añadió.

Para finalizar, invitó al juez a cuidar lo que dice y a respetar el trabajo de los artistas.

“A mí no me importa que no le guste, es más me vale absolutamente madre, pero lo que tiene que hacer es no ofender. Si a mí no me gusta una comida, yo no voy a ir a decirle al cocinero ‘es un bodrio tu comida, qué asco’, no, no. Tiene que conectar el cerebro con lo que dice en su boca”, aseguró la famosa.