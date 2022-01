¡Amor en el aire! Juan Soler confirma su primer noviazgo tras divorciarse

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos años que Juan Soler anunció su divorcio y señaló que era el momento perfecto para disfrutar de su soltería, por lo que posiblemente no esperaba que la vida le diera otra oportunidad para volverse a enamorar.

Y es que el famoso decidió volverlo a intentar y abrirse paso en una nueva relación con la que sería su primer novia luego de su separación con su exesposa, así lo dio a conocer para sus seguidores y el público.

Soler expresó que su nueva pareja no era parte de la industria del entretenimiento y es por ello que nadie sabía su nombre o su aspecto, además de comentar que prefería guardar los detalles sobre su identidad.

Sin embargo, hace unos meses el actor reveló que su nueva pareja es originaria de Argentina y que fue su primera novia.

Durante una entrevista para el programa "El minuto que cambió mi destino", el protagonista de telenovelas señaló que se sentía muy contento en esta relación, la cual reconoció como madura y linda. Y aunque no quiso dar más detalles de su noviazgo, explicó que sí tiene la intención de hacerlo cuando pase más tiempo.

"Estoy contento, es una mujer que no tiene nada que ver con el medio, de hecho no vive en México. Es una relación madura, es una linda relación". confesó.

Al ser de distintos países, Juan Soler explicó que es difícil que ambos puedan protagonizar algunos reencuentros por ser una relación a distancia.

Quién sabe, yo creo que hoy no hay fórmula. la cuido y la procuro como si viviera conmigo, yo sé que ella también. Voy a seguir visitándola yo a ella y hasta que el tiempo nos junte nuevamente o vemos si esto es posible o no”.

Cabe recordar que el actor anunció su divorcio en noviembre de 2018, para luego dar a conocer cuáles fueron las principales tácticas que realizó para conquistar a su novia, los cuales destacó que fueron los pequeños detalles románticos.

"Le mando cartas, poemas, música que me movió y me hizo acordar, muchas flores y el regalo sorpresa (...) A la antigüita con los beneficios de la actualidad, todas las noches hablo con ella, de hecho me quedo dormido hablando con ella", comentó.