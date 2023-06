Amiga de Mariana Levy defiende a albacea de la actriz y lanza mensaje a nieto de Talina Fernández

Ciudad de México.- Daniela Leites, amiga íntima de Mariana Levy defendió a Carolina Capilla, albacea testamentaria de la actriz, y afirma que bajo su gestión de legado, está totalmente a salvo y será entregado a los nietos de Talina Fernández.

En una entrevista para Ventaneando, Leites respondió las declaraciones de Paula y José Emilio sobre que su hermana mayor ha obstaculizado la adjudicación de la herencia.

Carolina Capilla es una de las mujeres más inteligentes que conozco, es una mujer impecable y extraordinaria, Mariana antes de morir dijo: ‘Dani si algún día tienes un problema grave y no sabes qué hacer, háblale a Caro’, y eso he hecho en mi vida. Caro para mí ha sido una mujer preciosa, cercana a mí, cercanísima a los niños, es una mujer realmente espectacular, está defendiendo los derechos de los niños, tratando de que ellos estén bien, tratando en toda su manera de que ellos sean unos chavos que estén protegidos, cuidados y educados”

Dijo la actriz al respecto.

Entre familia

Sobre lo que pensó de José Emilio al escucharlo expresarse en contra de su media hermana, Leites comentó: “Sí, sí me sorprendió y no me gustó, no iba al caso, hay muchos chismes alrededor de las cosas, pueden haber muchos malos entendidos, pueden haber muchas interpretaciones que no son las correctas y esto puede manchar el nombre de las personas, puede manchar la imagen de una familia, puede manchar la imagen de unos hermanos y que se va a arreglar de una manera que es sana y bien y para el bien de todos”.

Por último, la mujer que fue integrante del grupo Fresas con crema externó su empatía con José Emilio y manifestó su esperanza con respecto a que los jóvenes sepan valorar lo que su madre les heredó.

“Es un chavo padrísimo, es un chavo que está luchando, que está creciendo, ha sido difícil para él estar sin su mamá, las cosas se irán acomodando de manera que la legalidad lo permita y lo que deseo, es que el día que les llegue ese dinero a estos chavos, tengan la madurez para recibir lo que sea que sea y lo puedan usar para el bien y para su futuro”, recalcó.