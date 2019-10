Amenaza Mary Boquitas con contar sobre muerte de hija de Gloria Trevi

Mary Boquitas amenazó con relatar su verdad sobre la muerte de Ana Dalay, hija mayor de la cantante Gloria Trevi, luego de que tanto ella como la regiomontana confirmaran que lanzarán una serie biográfica.

“Hablaré lo que a mí me corresponde hablar al respecto, siempre lo he dicho, que a la que le corresponde contar la historia no es a mí; sin embargo, como desafortunadamente me involucraron de una manera espantosa pues voy a tener que hablar lo que a mí me corresponde, pero con mucho respeto”, aseguró Mary en entrevista para el programa Suelta la Sopa.

Hace algunas semanas el tema volvió a cobrar interés, luego de que Ángel Gabriel, hijo de La Trevi, le dedicara su primer material discográfico a su hermana mayor, la cual tendría en este momento 20 años de edad.

Al respecto del debut de Ángel Gabriel y este mensaje, la cantante dijo: “Fue un niño que yo quise mucho, que cuidé, y le deseo lo mejor del mundo, muchas bendiciones”.

Por todo esto, se espera que tanto Gloria como Mary den a conocer su versión de lo que sucedió hace varios años, cuando fueron arrestadas junto al productor Sergio Andrade, acusadas de corrupción de menores y secuestro.