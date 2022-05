Abuso infantil: Amelia Cline renunció a la gimnasia cuando tenía 13 años tras una serie de abusos por parte de sus entrenadores

CANADÁ.- La canadiense Amelia Cline amaba la gimnasia; no sentía miedo de nada. Como todas las niñas, disfrutaba de aprender a dar vueltas y sentía que su vida en ese entonces le daba la oportunidad de explorar los límites de la gravedad.

Desde su casa en Vancouver, recuerda para CNN cómo todos aquellos primeros recuerdos que conserva están cargados de felicidad y alegría, tal como deben ser los recuerdos de una niña.

Un verdadero talento innato, pues con tan sólo dos años de edad, Amelia tenía un interés obvio en la forma en que hacía “pequeñas dominadas de bebé” en el mostrador de la cocina de su casa.

Con el tiempo, su talento y amor por la gimnasia la hicieron convertirse en una atleta de seriedad; a los nueve o diez años de edad, ya había superado a sus estrenadores locales y comenzó a entrenar en un club de élite que quedaba a una hora de su casa.

Todo ese amor por el deporte crecía día con día, pero todo cambió cuando Vladimir Lashin y su esposa Svetlana se convirtieron en el nuevo equipo de entrenadores. Todo se oscureció rápidamente ante los ojos de Cline.

Insultos, lenguaje abusivo, gritos y humillaciones eran una constante: “Esto es una basura, tú eres una basura”. No pasó mucho tiempo para que estos entrenadores también usaran la violencia física contra la entonces pequeña niña.

Estaba calentando para un split de pie y mi tendón de la corva se sentía muy apretado. Él se molestó mucho. Dijo algo como ‘estás fingiendo, intentas no hacer este estiramiento’, así que me dio la vuelta, me agarró la pierna y me la colocó detrás de la oreja a la fuerza”, mencionó Cline.