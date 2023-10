Amber Heard acusa a Jason Momoa por llegar borracho al set de 'Aquaman 2' y vestirse como Johnny Depp

Más de un año después de que concluyera el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard, se revelaron nuevos documentos judiciales, incluidas notas de la terapeuta de la actriz, la Dra. Dawn Hughes.

De acuerdo con Variety, la artista de 37 años le confesó a su terapeuta que sufrió ciertas agresiones por parte de su co-protagonista, Jason Momoa, de 44, durante las locaciones de la cinta “Aquaman 2”.

Según los escritos, Amber asegura que, en medio del caos derivado de su conflicto legal con su ex-esposo Momoa acudió a los sets de filmación vestido como Depp para molestarla, y además señaló que el actor llegó a presentarse en estado de ebriedad.

DC niega el comportamiento

“Jason borracho, tarde en el set. Se viste como Johnny. Tiene todos los anillos también”, se lee en las notas de la Dra. Dawn, según el medio de comunicación mencionado.

Por si esto fuera poco, el documento también señala que Jason intentó hacer que despidieran a Amber de la secuela del famoso superhéroe acuático por la polémica con el protagonista de la saga “Piratas del Caribe”; sin embargo, el estudio siguió adelante tras haber recibido una “amenaza” por parte de Elon Musk, uno de los ex de Heard; reveló una fuente cercana para Variety.

Cabe mencionar que luego de hacerse públicas las notas la terapeuta de Amber Heard, un portavoz de DC negó el mal comportamiento de Momoa en el set, señalando que el actor siempre estuvo a la altura de la situación.

“Jason Momoa se comportó de manera profesional en todo momento en el set de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’”, señaló el portavoz de la afamada franquicia. A su vez, otra fuente familiarizada reveló para Variety: “Jason trabaja duro, le gusta tomar una cerveza de vez en cuando como a todos, pero no aparece borracho en el set. Y no se viste como Johnny Depp. Siempre se ha vestido con ese estilo bohemio”.