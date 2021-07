Amanda Miguel ¿Podría retirarse de los escenarios?

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante una reciente entrevista, la también cantante Ana Victoria reveló que tras el próximo nacimiento de su primogénito es muy probable que Amanda Miguel deje de lado su carrera artística para dedicar el 100 por ciento de su tiempo a ser abuela.

En medio de la polémica por un posible distanciamiento entre Ana Victoria y su esposo Michael Villalobos, la cantante de 37 años anunció que está esperando un bebé. La noticia trascendió a finales de mayo y desde ese momento, sus padres han compartido la felicidad por convertirse en abuelos.

Con gran ilusión la familia Boccadoro Miguel espera al nuevo miembro de la familia, emoción que ha contagiado a los próximos abuelos, al grado que Amanda Miguel estaría considerando de manera seria abandonar proyectos profesionales para adentrarse de tiempo completo al cuidado de su primer nieto.

“Mi mamá está a dos de retirarse. Si se retira después del baby, por favor no me culpen”, comentó Ana Victoria en una entrevista para Ventaneando .

La intérprete de "Yo no lloro por llorar" explicó que desde hace mucho tiempo su mamá tiene la ilusión de convertirse en abuela, incluso, fue una petición constante que le hizo desde que se casó con su esposo en septiembre de 2019.

“Yo creo que es algo que ha querido vivir desde hace muchísimos años, me lo ha pedido hace mucho tiempo. Desde que me vio contenta y feliz con mi esposo como que de: ´ay, se están haciendo viejos, dale, dale´, pero llegó en el momento correcto, así que estoy muy feliz”, añadió.

A principios del año pasado, Amanda Miguel viajó a Estados Unidos para visitar a su hija, quien reside allá. La intérprete de "El me mintió" tuvo que extender su estadía por varios meses debido al inicio de la pandemia. Esto ocasionó que estuviera distanciada de Diego Verdaguer.

Durante ese tiempo, surgió el rumor de que Ana Victoria y su esposo tuvieron problemas debido a la cantante argentina. Sin embargo, en otra entrevista para el mismo medio, Amanda Miguel aseguró que no es una “Suegra tóxica”.

Los rumores apuntaban a que los comentarios de Amanda sobre que ya quería un nieto eran muy constantes, lo que terminó por incomodar a la pareja.

Tras su regreso a México, la cantante argentina habló sobre el anhelo de convertirse en abuela y explicó que no sintió que presionara a su hija pero que si le hizo saber que un bebé sería un hermoso regalo.

“Eso es un designio que será pronto, me imagino porque también ellos quieren tener hijos ya jóvenes... Yo creo que Dios me va a regalar ese beneficio pronto y yo estaré muy contenta igual que su papá de tener un nietecito, una nietecita, lo que sea”, declaró ilusionada para Ventaneando .

A tres meses de la llegada de su primogénito, Ana Victoria asegura que no tiene intenciones de conoces si será niño o niña antes del parto porque quiere guardar esa sorpresa para lo último.

“Estoy ilusionada, muero de ganas de conocerle, como no sé si va a ser nena o nene, no queremos saber”, dijo.

La compositora explicó que la idea de no saber el sexo del bebé nació de su esposo, quien consideró en guardar la sorpresa porque “casi ya no hay en este mundo”.

Por su parte, Amanda Miguel dijo estar feliz con mantener incógnito el sexo del bebé porque también cree que la sorpresa será mayor cuando llegue el día del nacimiento.

“Hemos perdido tantas cosas que, por lo menos, conservemos eso de tener la sorpresa de no saber qué es. Se me complica mucho elegir el ajuar del baby porque no es tan fácil comprar cosas neutral, aunque son divinas las cosas neutrales, gris, blanco, amarillo, verde…”, comentó para el mismo medio.