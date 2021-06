Ana Victoria luce su embarazo

TIJUANA, B.C.- “Esta imagen lo dice todo, aquí ando, creando vida”, con esas palabras la cantante Ana Victoria luce el mayor esplendor de su embarazo.

La hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer está en la dulce espera, y aunque ya hace tres semanas se compartió la noticia, fue hasta hoy miércoles que mostró una fotografía.

Fue a través de su cuenta oficial en Instagram, que la intérprete de “Yo lo quiero tanto” agradeció al fotógrafo Christopher Esqueda por capturar ese momento.

Será en octubre cuando la familia reciba esta bendición, de la que aún no se sabe el sexo del bebé.

“Hemos perdido tantas cosas, que por lo menos conservemos eso de tener la sorpresa de no saber qué es, pero por un lado se me complica mucho elegir el ajuar del baby porque no es tan fácil comprar cosas neutral

“Aunque son divinas las cosas neutrales, gris, blanco, amarillo, verde…”, contó Amanda Miguel, futura abuela para Ventaneando.

Ana Victoria está casada con Michelle Villalobos, mexicano de ascendencia italiana.