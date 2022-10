Amaia Montero preocupa a sus fans por extrañas publicaciones

ESPAÑA.- Amaia Montero no había estado muy activa en sus redes sociales, pero el pasado 26 de agosto, el día de su cumpleaños, volvió a su cuenta de Instagram con una fotografía suya que acompañó de un inspirador mensaje.

“Y aquí estoy yo, intentando salir bien en la foto, siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas… Sólo que hay algo que no cambia, vosotros, el tiempo y todo este amor. Voy a volver, lo daré todo como siempre. No cambio la cifra de mi vida por nada”.

“Sed felices, disfrutad de los vuestros, de lo importante, de lo que merece la pena. Yo lo hago y soy muy feliz”, agregó.

Amaia Montero preocupa a sus fans

La semana pasada, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh anunció mediante un video que pronto su nuevo disco vería la luz. Sus fanáticos se mostraron muy emocionados y la cantante estuvo dando algunas ‘probaditas’ de su música.

Sin embargo, el día de hoy publicó dos veces la misma fotografía. Se trata de una selfie en blanco y negro, donde Amaia aparece despeinada, cubierta solo del pecho y con un semblante muy serio que refleja cansancio o tristeza.

Escribió: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de que me sirve la vida?". Pero, al parecer borró después el texto, pues en este momento las publicaciones no tienen ninguna descripción ni contexto.

Esto ha causado diversas impresiones entre sus seguidores, pues algunos están preocupados por saber cuál es la situación actual de la cantante, mientras que otros señalan que se trata de una foto editada o simplemente así luce sin arreglarse.