Amados y odiados: La historia de Gabriel Soto e Irina Baeva

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de dos años de defender su amor a capa y espada de los haters y medios de comunicación, Gabriel Soto e Irina Baeva…¡Se van a casar!

El actor mexicano y la actriz rusa acaban de anunciar en redes sociales su compromiso matrimonial y que muy pronto caminarán juntos hacia el altar.

“Dije que sí”, escribió la actriz de “El Dragón” junto a una foto donde abraza a su novio y presume su anillo de compromiso.

Y eso no es todo, pues los enamorados escribieron la fecha “25 de octubre de 2020”, día en el que, según reportó la revista Hola, Gabriel le pidió matrimonio a su futura esposa.

Aunque muchos de sus seguidores celebraron que la pareja pronto llegará al altar, no todos se mostraron tan contentos, pues muchos criticaron que Gabriel contraiga nupcias con la supuesta “tercera en discordia” entre él y Geraldine Bazán.

LA POLÉMICA DE LA PAREJA

Todo comenzó en 2016, tiempo en que Gabriel Soto y Geraldine Bazán acababan de casarse tras 10 años de noviazgo y dos hijas: Elissa y Miranda.

En ese entonces, el actor protagonizó la telenovela “Vino el amor” junto a Irina Baeva, y poco tiempo después iniciaron una gira para la obra de teatro “Por qué los hombres aman a las cabr…nas”. A raíz de eso, los rumores de un romance comenzaron.

Tiempo después, se dio a conocer la sorpresiva separación de Gabriel y Geraldine, quienes no dieron motivos específicos a la prensa para su ruptura. Sin embargo, a la actriz se le cuestionó si aquello tenía que ver con los rumores de una relación entre su aún esposo e Irina, a lo que ella contestó “Sí, mucho hay de eso”.

Pese a esa declaración, tanto Gabriel como Irina negaron categóricamente que tuvieran un noviazgo y aseguraron que sólo había una amistad, a pesar de que en 2018 fueron captados románticamente en Los Ángeles en actitud cariñosa.

Sin embargo, en 2019, la pareja decidió gritar su amor a los cuatro vientos al publicar fotos en las que aparecían tomados de la mano. Esa publicación bastó para desatar la ira de Internet, tan así que los famosos tuvieron que cerrar los comentarios de sus redes sociales por las amenazas de muerte que recibieron.

La reacción de Geraldine no se hizo esperar, quien no se mostró sorprendida con las publicaciones de su ex.

“No es nada sorpresivo, todo el mundo lo sabía, pero no es parte de mi jurisdicción (…) ya no tiene nada que ver conmigo”, comentó en un encuentro a los medios.

A partir de ahí, se señaló a Irina Baeva como la causante del divorcio de Geraldine Bazán, además de Gabriel como un infiel que no respetó a su esposa y a sus hijas.

“Z*rra robamaridos”, “Maldita rompehogares”, “P*nche descarada”, “Gabriel, ¿cómo pudiste cambiar a Geraldine por Irina?”, “Un día ella te va a dejar como tú dejaste a Geraldine”, fueron algunos mensajes que pudieron leerse en aquel entonces.

Aunque el odio hacia la pareja continúa, ambos han mostrado que no le dan importancia a los mensajes de sus detractores y las declaraciones de su ex. Incluso se les ha visto en varias ocasiones convivir a Irina con las hijas de su actual novio.

Hasta el momento, Geraldine no ha reaccionado a la noticia de la boda de su ex marido.