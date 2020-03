Alicia Machado se confiesa atemorizada por coronavirus en la escuela de su hija

MIAMI, Florida.- Alicia Machado comunicó por medio de su cuenta de Instagram su preocupación al enterarse que en la escuela a la que asiste su hija se detectó un caso positivo de coronavirus.

Por medio de un vídeo, la venezolana expresó su angustia por la crisis mundial que se vive actualmente y afirma que ya no llevará a su hija a la escuela, para evitar que sea contagiada.

“Mi gente estoy tan angustiada con lo del coronavirus, de verdad yo no sé, estoy muy preocupada. Mañana no la voy a mandar al colegio… porque pues, me da miedo”, aseguró.

Posteriormente la ex reyna de belleza, posteó un vídeo donde comenta que está siguiendo las medidas de recomendación de las autoridades de quedarse en casa, aislados de cualquier persona contagiada.