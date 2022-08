¿Alguna vez le pidió dinero? Lupillo Rivera recuerda su romance con Belinda

MÉXICO.- Una vez más ha resurgido la polémica de la relación pasada entre Belinda y Christian Nodal, pues la cantante cumplió años y aprovechó para presumir sus lujosas vacaciones y enviar una indirecta a Nodal.

Algunos seguidores han defendido a Belinda, pues aunque una empresa de aviones privados dio a conocer que su viaje fue patrocinado, aseguran que esto también es parte de su trabajo y que ella tiene razón al decir que puede “solita” y que nunca ha necesitado de ningún novio para darse la vida que merece.

Te puede interesar: ¿Lujos patrocinados? Revelan que Belinda no se pagó el viaje de cumpleaños 'solita'

El día de ayer, Lupillo Rivera estuvo como invitado en el programa Hoy, donde la producción aprovechó para mostrarle el audio del video que se hizo viral. El cantante reaccionó riéndose sin decir nada, pero luego fue cuestionado por uno de los conductores sobre si a él le había tocado estar en la misma situación que Nodal, si Belinda le había pedido dinero alguna vez.

Te puede interesar: Lupillo Rivera modificará en vivo tatuaje con el que cubrió la cara de Belinda

Yo lo que puedo comentar de Belinda es que fue un tiempo que pasamos muy felices. Se acabó y cada quien continuó por su lado, más detalles no les puedo dar porque no me gusta dar detalles (…), yo nunca tuve que...nunca estuve en esa posición. Ella siempre fue una dama conmigo, yo siempre fui un caballero con ella y hasta ahí nos quedamos los dos”.