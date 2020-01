Alfredo Adame se lanza contra Andrea Legarreta y publica meme de la conductora de Hoy

CIUDAD DE MÉXICO.- Es conocida la enemistad que existe entre Alfredo Adame y Andrea Legarreta, luego de que el actor la llamara perra hace años durante una transmisión del programa Hoy.

La controversia entre ambos aún sigue, al grado que Adame compartió recientemente un meme de Legarreta en su cuenta de Instagram.

En la imagen se leía:

La tercera guerra mundial no nos afecta a los mexicanos, porque nosotros estamos en la cuarta transformación”.

La popular presentadora se ha vuelto blanco de memes y chiste debido a sus comentarios respecto al dólar.

Al respecto de la frase “El dólar no afecta la economía de los mexicanos”, Andrea explicó: “Incluso a mí se me adjudica una frase que nunca dije, y que no la pienso, y que se necesita ser muy bruto para pensar que el dólar no afecta la economía no solo de México, sino del mundo, y claro que afecta, y lo sé”.

Por otro lado, este día y luego de que Alfredo Adame despotricara en contra de Andrea Legarreta asegurando que fue por su culpa que lo corrieron del programa Hoy hace 20 años, y que además la conductora le ha sido infiel a su marido Erik Rubín, es este último decidió mandarle un mensaje al conductor.

Durante la conferencia de prensa de la obra Jesucristo Superestrella, el ex Timbiriche fue cuestionado por este tema y con una sonrisa respondió:

“Tendrá que trabajar en él y pues sí, la verdad es gente que a mí me da lástima, pobre gente que tiene que estar metiendo mala onda por todos lados y hablando mal de todo mundo, pues claramente es alguien que…”.

Al ser interrogado por el mensaje que le mandaría al que fuera compañero de su esposa hace más de 2 décadas, el cantante comentó: “De amor, busca la paz hermanito, busca la paz”.

Cabe recordar que después de las controversiales declaraciones de Alfredo Adame, Legarreta no se quedó callada y tras acusar a su colega aseguró que emprendería acciones legales en su contra.