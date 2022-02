Alfredo Adame recibe amenazas de muerte y busca adopción para niña que participó en pelea

Ciudad de México.- El actor Alfredo Adame confesó que recibió amenazas de muerte después de protagonizar la riña en vía pública con una pareja en Ciudad de México.

Tras acudir con las autoridades para levantar uan denuncia contra sus agresores, el artista dijo en entrevista para Venga la Alegría que ha recibido llamadas contra su integridad.

El sábado en la noche entró una llamada con una clave lada de Chiapas donde me dijo ‘hijo de tu tal por cual, o le bajas de tal o te vamos a romper la ya sabes que’, le dije ‘vas y chi$%& a tu ma$%&’, y le colgué. El domingo entró otra llamada de otra clave lada, y entonces me dice otro cuate ‘sabes que Adame, no queremos bronca contigo, ya bájale de tal y nosotros le bajamos y ahí muere el rollo’, y le dije ‘no hermano, no me interesa, mejor metan a su banda gente bien, gente $%&, no a este par de estúpidos, y luego entraron dos WhatsApp donde dicen ‘abusado, actorcillo, abusado porque te vamos a reventar la…”