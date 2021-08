Alfredo Adame ofrece recompensa por el paradero de Laura Bozzo

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Adame se pronunció luego de darse a conocer que Laura Bozzo podría haberse dado a la fuga, y ahora ofrece una recompensa a quien dé información sobre su paradero.

La conductora de “Laura Sin Censura” tiene orden de prisión preventiva por defraudación fiscal ante el SAT, motivo por el cual la Interpol la busca en más de 190 países.

Ahora, en el programa “Chismorreo”, Adame dijo que dará una gran suma de dinero a cualquier persona que pueda denunciar dónde se encuentra la presentadora peruana.

“Mañana voy a ofrecer 100 mil pesos a quien me diga, así como lo hice con el Rey Grupero cuando le liberaron la orden de aprehensión, pero será a quien nos dé datos fidedignos”, aseguró el actor.

ALFREDO ADAME DENUNCIÓ A LAURA BOZZO ANTE HACIENDA

El actor también recordó que fue él quien denunció a Bozzo a Hacienda, revelando la forma en que obtuvo las pruebas en contra de ella.

“Me contacta una mujer y me dice que ella tiene pruebas de que Laura es una fraudulenta, ‘a nosotros nos vendió un condominio e hicimos un contrato de compra-venta ante notario y a los cuatro meses no iba y no llegaba, empezamos a sospechar algo, hablamos con el notario y dijo que tenía que venir a firmar de que está libre (de cualquier problema legal)”, comentó.

“Le hablo a mi abogado fiscalista que tiene miles de amigos en el SAT y resulta que sí, ella había entregado ese departamento por lo que estaba embargado, le dije a mi abogado: ‘denúnciala y te doy los nombres y todo eso’. Desde hace ocho meses comenzaron a investigar y se dan cuenta de que sí vendió la propiedad; la llaman a cuentas para que se presente y no va hasta que los del SAT se hartan y presentan las evidencias ante un juez”, finalizó el actor.