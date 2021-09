Alfredo Adame es un hombre al que le faltan hue... Dice ex de Laura Bozzo

Ciudad de México.- El ex de Laura Bozzo, Cristian Zuárez defiende a expareja sentimental.



Explica que está en contra de las críticas que surgieron en redes y de personajes como Alfredo Adame, después de que se le dictó una orden de aprehensión por el delito de evasión fiscal por 12 millones de pesos, obtenidos mediante la venta indebida de un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para garantizar el pago de un adeudo por 13 millones de pesos.

"La crítica constructiva de la gente que dice que 'cómo Laura pudo no haber pagado los impuestos', perfecto, a todos nos puede pasar, pero eso de pedir cárcel para Laura, ofrecer recompensas para que la capturen, todo ese tipo de circo barato... yo que sepa a Messi debiendo millones de euros no fue a la cárcel y tenía también un impedimento de salida del país y yo no veía a la gente pidiendo que lo metieran preso", dijo vía telefónica a El Universal.



"Shakira con el problema que tiene, no están pidiendo cárcel para ella. Siempre para los demás o para los grandes no pasa nada, pero si se trata de Laura Bozzo, que también podría estar arreglando su tema legal con la gente de Hacienda, 'vamos a pedir que la metan a la cárcel, que se pudra en la cárcel', eso es feo y más cuando viene de un hombre", señaló.

Se pronunció en contra de Alfredo Adame



Cristian, quien fue pareja de Bozzo por 17 años, se pronunció en contra de Alfredo Adame pues aunque su relación con Bozzo terminó hace tiempo y él ya hizo su vida, señala que las diferencias con Bozzo quedaron atrás.



"Alfredo Adame es un personaje siniestro porque tiene que ser muy siniestro para hablar como lo hace de una mujer, es un hombre al que le faltan hue..., es un don nadie que se quedó en el pasado, se quedó en sus novelas de los 80, hoy por hoy no hace otra cosa más que insultar a las mujeres y me encantaría ponerlo en su sitio en algún momento porque es una falta de respeto que permitan en México, habiendo tantos machos mexicanos, que un tipo así se exprese así de una mujer", sentenció.



El empresario explicó que el tipo de persecución que vive Bozzo por el tema mediático no debería pasar en estas épocas. Comentó que sí cometió un error y debe pagar lo que debe, pero espera que la dejen tranquila para que arregle sus problemas.



Cristian, quien tiene una empresa de alquiler de botes llamada "Flamingo beat renta", explicó que fue alrededor del 23 de agosto cuando tuvo contacto con Laura Bozzo pues ella lo buscó a través de un hermano suyo ya que ambos se tenían bloqueados del teléfono y los únicos que hablaban eran sus abogados.

Me entero por mi hermano que Laura estaba buscándome



La demanda que Cristian interpuso por intento de homicidio debe continuar pero asegura que no procederá. Además el empresario explicó que pensaba demandar por división de bienes pero después de hablar con Bozzo también desistió.



"De repente me entero por mi hermano que Laura estaba buscándome, la desbloqueo, la llamo y simplemente fue 'hola', hablar de cómo estaba y fue clara con lo que me dijo. Dijo 'estoy en una situación muy difícil de mi vida donde no sé qué va a pasar conmigo' entonces yo le dije 'mira si yo soy parte de ese problema que tienes, hoy por hoy yo no voy a ser parte, yo me hago a un costado porque tienes problemas mucho más graves y yo no voy a ser el verdugo en tu vida", detalló.



Le dije que iba a desistir de la demanda y ella dijo que estaba mintiendo; le juré que no iba a ser así".



Cristian aseguró que no hubo una negociación por la que él haya recibido dinero, sino simplemente una charla. En su caso entendió que la situación que hoy vive la conductora es difícil.

Era mejor dejar las cosas



"Yo estoy felizmente casado, tengo mi propio negocio, no estoy necesitado de dinero, si yo voy a ser el causante de algo feo para ella cuando no puede darme absolutamente nada era mejor dejar las cosas así y como dijo ella 'el día mañana no sabemos si podemos trabajar juntos'. A mí me encantaría trabajar juntos y así quedó".



De acuerdo con Cristian Zuárez, si Bozzo no ha aparecido es porque así lo han determinado quienes la asesoran. Detalló además que en esa llamada que sostuvieron a Bozzo no se le escuchaba temerosa pero sí preocupado por su situación.



"Es una persona que siempre afronta los problemas, siempre da la cara, lo único que está pasando es que alguien le está recomendando no hacerlo por algo, yo creo que en algún momento va a aparecer y va a poder esclarecer todo esto y se pondrá a disposición de la justicia y pagará lo que tenga que pagar".



"Si yo por mi ex que es Laura hago esto, imagínate por mi familia", mencionó el empresario.



Sin rencores



Cristian aseguró que considera que Laura es su familia más allá de que en su momento no hayan terminado bien, pues sabe que ambos son de carácter fuerte. En cuanto a lo que opina su esposa de que hable de su expareja, detalló que ella es muy comprensiva.



"Yo a mi esposa le tengo que hacer un monumento porque tiene mucho aguante, no es fácil tener que soportar que yo esté hablando todo el tiempo de una ex, pero ella entiende cuál es el punto que es ayudar a una persona que hoy por hoy está pasando por un mal momento, entiende y se pone del lado de la mujer".