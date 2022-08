Alfredo Adame envía mensaje a Rey Grupero y Fofo Márquez tras broma fuera de su casa: "Tú sabes que en esta casa hay armas"

El polémico Alfredo Adame ha estado en el ojo de los medios de espectáculos durante la última semana, luego de que el youtuber Rey Grupero y el influencer Fofo Márquez le gastaran una broma que logró enfurecerlo, colgando una manta fuera de su domicilio en la que se promocionaban "clases de karate a bajo precio".

La broma logró hacer enojar al presentador, pero mencionó que no tomaría acciones legales en contra de los famosos de internet; por otro lado, les envió un mensaje mientras estaba en entrevista con Ventaneando.

De inicio, Alfredo Adame habló acerca de la broma, mencionó Milenio:

“Salgo, llego ahí, veo la puerta abierta y una manta que dice ‘Clases de karate, dj’, puras estupideces. Se ve que esa lona la colgaron en un puente y se toma la foto, él como muy victorioso, Rey Grupero, y el otro cuate (Fofo). No tiene nada que hacer, es un muerto de hambre”, mencionó.

Habla de la participación de Fofo Márquez

Adame se expresó acerca de la participación de Fofo en la broma, mencionando que se enteró que es un jovencito de Monterrey que le está siguiendo el juego a Rey Grupero, desaprobando el hecho de que el influencer de YouTube "lo ande metiendo en sus rollos".

Le quiero decir a este chavito el riesgo que corrió por andar haciéndole caso a este idiota: tú sabes que en esta casa hay armas, ese chavito no sabe en la que se pudo haber metido”, agregó.

Después, mandó un mensaje a ambos bromistas, diciendo lo siguiente:

“Se los digo muy claro a los dos: yo no respondo chipote con sangre. O sea, a mí ni me pasa nada y no voy a proceder legalmente porque no tiene caso, y mira que los abogados no me cuestan”.

