Alfredo Adame da clases de defensa personal y admite error por pelea pública

Ciudad de México.- El actor Alfredo Adame volvió a hacer acto de presencia en el programa Venga la Alegría en compañ+ia del profesor de artes marciales Christopher Terrón, tras volverse tendencia por la pelea que tuvo en vía pública hace apenas una semana.

Adame fue al programa de TV Azteca con el fin de compartir algunos consejos sobre defensa personal para que no terminen en una situación como la que él experimentó, además de añadir que le robaron su reconocimento como cinta negra en taekwondo.

Por ahí les mandamos el registro nacional de cintas negras del profesor, a mi me lo voló Gaby de Telemundo, se lo llevó creo o no lo encuentro, tu estás en el registro nacional de cintas negras como un arma blanca, igual que los luchadores, igual que los boxeadores”

Dijo el actor.

Adame acepta su error

Por otro lado, Alfredo admitió que nunca debió de haber bajado de su camioneta aquel día, ya que puso en riesgo su vida. “Nunca me debí haber bajado del carro… si viven una situación similar: No se deben de bajar, porque ve a saber qué traigan”.

Alfredo Adame también indicó que durante aquel altercado decidió no utilizar sus destrezas en defensa personal. “Yo no utilicé las artes marciales (...) Hay que evitar el conflicto; en las artes marciales, la primera ley que te enseñan es que la victoria no está en la contienda sino en evitarla”.

Sin embargo, el artista manifestó que cambió de parecer durante la riña con la pareja y recordó sus famosas “patadas de bicicleta”. “El cuate me jala y yo caigo, la mujer me queda al lado izquierdo, yo le estoy parando los golpes, y el cuate me empieza como a que querer patear y se me viene encima y en ese momento yo hago esto, se llaman patadas de bicicleta, esa es una patada noqueadora […] En ese momento sí podía usar la defensa porque ya estaba en el piso, estaba en una total situación de indefensión”.

Después de mostrar algunas técnicas de defensa para desarmar a un ratero, Alfredo Adame finalizó su intervención reconociendo que no debió enfrentar a la pareja con la que tuvo un conflicto vial a finales del mes de enero en las calles de la Ciudad de México.