Alfonso Herrera habló al primer concierto de RBD en la CDMX

Ciudad de México.- Alfonso Herrera hizo su reaparición en un evento público en la Ciudad de México mientras el grupo RBD ofrecía su primer concierto en el Foro Sol.

Enfrentó los cuestionamientos de la prensa, expresando su regocijo por el éxito del reencuentro del grupo pop, aunque destacó su felicidad por participar en el evento de Grupo Editorial Expansión.

Ante las preguntas de los reporteros, Herrera comentó: “Contento, contento, también agradecido por Grupo Editorial Expansión por este reconocimiento, feliz de estar acá y saludarlos a ustedes también”.

RBD inició su gira en la Ciudad de México.

Estoy feliz por lo que les está pasando y están haciendo a muchas personas felices, entonces pues eso, estoy feliz”, dijo sobre el retorno de RBD.

Fans lo recuerdan

En relación a un fan de Río de Janeiro que mostró una foto suya en un espectáculo de la banda, Alfonso respondió: “Me dio mucha risa, y eso, me dio mucha alegría ver ese momento, entonces lo agradecí”.

RBD.

Al ser cuestionado sobre los looks controversiales de Christian Chávez durante los shows, Herrera dijo: “Yo creo que es maravilloso que él se sienta libre de hacer lo que él quiera, no puedo ahondar porque no he visto esos looks, pero si los veo con mucho gusto te daré una retroalimentación”.

Finalmente, ante los comentarios sobre las expectativas de que estuviera en el escenario con RBD, Alfonso respondió: “Pues aquí estoy, no me puedo teletransportar, gracias”.