¡RBD triunfa en grande! Supera a One Direction como el grupo con mayor recaudación en Estados Unidos

CIUDAD DE MEXICO.- La icónica banda mexicana RBD ha dejado una marca imborrable al superar el récord previamente ostentado por la renombrada banda británica One Direction. A pesar de haberse retirado del escenario musical hace casi dos décadas, la demanda y el fervor de los fanáticos demuestran que el legado de RBD sigue más vivo que nunca.

En la década pasada, RBD se erigió como una de las bandas más influyentes y populares a nivel mundial. Su éxito masivo en los años 2000 resonó en todo el planeta, y hoy en día, queda claro que la conexión con el público de la época persiste.

RBD supera a One Direction en gira de reencuentro

Según informes de las reconocidas revistas especializadas en música, Billboard y Rolling Stone, la gira de reencuentro y despedida de RBD, denominada "Soy Rebelde Tour", ha logrado recaudar la asombrosa cifra de 130.5 millones de dólares en tan solo 30 conciertos.

Esta cifra coloca a RBD en la cima, superando a la "Where We Are Tour" de One Direction, que ostentaba el récord con 21 shows en territorio estadounidense en 2014.

La magnitud de este logro no se limita al ámbito nacional, ya que a nivel internacional se estima que la gira ha generado casi 300 millones de dólares. Este impresionante resultado consolida la posición de la banda mexicana como una de las más influyentes y queridas en la historia de la música.

El "Soy Rebelde Tour" de RBD no solo representa un reencuentro con sus raíces y fanáticos, sino que también marca un hito importante en la industria musical.

La capacidad de la banda para recaudar fondos y llenar estadios confirma que, incluso después de dos décadas, el grupo sigue siendo un fenómeno que trasciende el tiempo y las generaciones.

Con casi 300 millones de dólares en recaudación y un público que sigue vibrando con sus canciones, RBD demuestra que su música continúa resonando en el corazón de sus miles de fanáticos alrededor del mundo.