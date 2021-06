Alex Sirvent defiende a Toño Berumen, quien fue señalado de supuesto acoso sexual a jóvenes cantantes

CIUDAD DE MÉXICO.- Alex Sirvent defiende a Toño Berumen de los señalamientos de acoso sexual a jóvenes cantantes que desde principios de marzo de este año le han venido haciendo varios cantantes.

Toño Berumen se hizo famoso en la década de 1990, tras representar grupos juveniles exitosos como Magneto, Mercurio, Kairo y M5, y de distintas personalidades como Alex Sirvent, Eduardo Verastegui y Fey.

Pero el 2 de marzo pasado, en el programa de espectáculos de YouTube, “Chisme No Like”, el exparticipante de "Operación Triunfo México", Jesús Falcón, denunció a Toño Berumen de acoso sexual.

Falcón aseguró que hace varios años fue integrante del grupo juvenil M5, mismo que era manejado por Berumen, pero su estadía en el grupo por poco más de un año, fue una experiencia que catalogó como “terrible”, ya que, además de su mal carácter, el hombre lo habría acosado todo el tiempo.

El cantante recordó que en una ocasión uno de sus compañeros fue quien lo llevó a la recámara de su manager, ya que habían ingerido bebidas alcohólicas, y Berumen lo empezó a acosar.

Me empezó a acosar, a aventarme a la cama, a forcejear. No abusó porque no lo permití, pero lo recuerdo y, la verdad, es que me da mucha repugnancia el poder contar esto, pero lo hago, porque quiero que la gente sepa lo que también pasamos los artistas”, resaltó.