Alex Rodríguez ¿Busca una relación con su ex esposa?

ESTADOS UNIDOS.- Cuando Alex Rodríguez y su ex esposa, Cynthia Scurtis, se separaron en 2008, no quedaron en los mejores términos, sin embargo, el año pasado la relación de la ex pareja mejoró y se han vuelto más unidos.

"Alex y su ex son buenos amigos y trabajan bien en la crianza compartida", dijo una fuente a la revista Us Weekly. “Él tiene mucho respeto por el esposo de Cynthia y se han acercado como amigos. La relación de Cynthia y Alex comenzó muy complicada, pero ciertamente se acercaron durante el último año".

Mientras es de conocimiento general que Alex Rodríguez terminó una relación reciente con Jennifer Lopez, Cynthia Scurtis de 48 años, está casada actualmente con el asesor inmobiliario Angel Nicholas y tiene una hija.

El ex jugador de béisbol, de 45 años, fue visto almorzando con su ex esposa y sus dos hijas , Natasha, de 16 años, y Ella, de 13, el pasado lunes, de acuerdo con una serie de fotografías que obtuvo el portal Page Six. Nicholas, el sobrino de Rodríguez y la hija de Scurtis también asistieron al almuerzo.

Alex Rodríguez mantiene una buena relación con su ex esposa Cynthia.

Rodríguez y la ex maestra estuvieron casados de 2002 a 2008. La petición de divorcio de Scurtis citó “asuntos extramatrimoniales y otra mala conducta conyugal” como la razón de la separación. Incluso afirmó que la ex estrella de béisbol "abandonó emocionalmente a su esposa e hijos".

Años después de que se finalizara su divorcio, la ex pareja estaba en mejores términos, incluso posaron juntos para las fotos que fueron tomadas en el Día de Padres y Maestro en la escuela de su hija en marzo de 2017. Esto poco antes que el ex jugador de béisbol confirmara su relación con Jennifer Lopez.

Después de cuatro años juntos, Rodríguez y la cantante de 51 años anunciaron que habían cancelado su compromiso en abril. En una declaración para el programa Today, la pareja reveló que son "mejores como amigos". Desde que Rodríguez se separó de J.Lo, recurrió a amigos y familiares en busca de apoyo.

En más de una ocasión Alex Rodríguez ha sido fotografiado con su ex y su hija.

"Alex tiene un equipo alrededor del que se rodea como una forma de apoyo, pero no necesita apoyo para superar una ruptura", dijo la fuente. “Es un tipo fuerte y tiene muchas cosas que hacer en su vida. Está más con Cynthia porque ella y Angel le hacen compañía y son parte de su círculo íntimo en el que confía".

Rodríguez fue visto por primera vez saliendo con Scurtis dos meses después de anunciar el final de su compromiso de dos años con Jennifer Lopez. A principios de este mes, el exjugador de los Yankees compartió fotos de una sesión de entrenamiento en su historia de Instagram con Scurtis. “Cynthia es una mamá de clase mundial para nuestras niñas… ¡¿¡¿Envolviendo hielo?!?!?! LOL”, tituló la imagen.