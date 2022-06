Alex Fernández vive incómodo momento en la Cumbre de las Américas: nadie se ríe de su chiste

ESTADOS UNIDOS.- Alex Fernández recibió cientos de halagos y felicitaciones por su presentación en la ceremonia de la Cumbre de las Américas, donde pudo estrechar la mano del presidente Joe Biden. El joven interpretó en el escenario la emblemática canción “El rey”.

Al final de su presentación musical saludó a varios mandatarios y conversó con algunos de ellos tranquilamente. Sin embargo, no todo fue tan ceremonioso, pues el cantante se tomó la libertad de hacer un chiste en el escenario con el que corrió el riesgo de ofender a su célebre público.

Vamos a ver si son fresas o no tanto”, dijo el nieto del fallecido Vicente Fernández.

Aunque lo hizo con la intención de animar al público, muchos de ellos no entendieron a qué se refería, pues se trata de una frase muy particular de dialecto mexicano. Así mismo, el lapsus del cantante fue muy comentado en redes sociales, pues muchos consideraron que no era el lugar ni el momento para hacer el comentario.

Nadie cantó con él

Cabe señalar que Fernández esperaba que el público coreara la canción con él, pero el momento se volvió incómodo cuando extendió el micrófono y nadie cantó. Ante la indiferencia del público, Alex se rió y continuó con su presentación.

Pese a la broma y el tenso momento de silencio, la presentación del joven de 28 años fue muy aplaudida por el público y otras figuras del espectáculo. El propio Alex se refirió a su participación como un hito en su carrera.

“Un día memorable en mi vida profesional y personal, donde tuve la oportunidad de estrechar la mano y compartir unas palabras con el presidente @joebiden”, compartió el cantante.