Alex Fernández muestra video de las primera palabras de su hija

CIUDAD DE MÉXICO.- Conforme han pasado los años Alex Fernández ha destacado en la música norteña mexicana, gracias a su talento vocal heredado por la dinastía Fernández.

Sin embargo actualmente el joven cantante se encuentra disfrutando de la llegada de su primogénita Mia, fruto del matrimonio que mantiene con Alexia Hernández después de 10 años de relación.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el joven cantante reveló que se encontraba muy emocionado porque su hija se encuentra diciendo sus primeras palabras.

A través de sus historias Alex compartió una grabación donde reveló que la menor estaba intentando decir “papá” pero al final decía “dad” que es como suele decirse en ingles.

Me salió con chip bilingüe nómadas no logro que me diga papá, me dice dad o dada” escribió el cantante.