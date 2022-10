Alex Fernández habla sobre el “distanciamiento” de su padre con la prensa

CIUDAD DE MÉXICO.- No cabe duda que Alex Fernández ha heredado el talento por parte de la dinastía Fernández, gracias a la guía musical que tuvo gracias a su padre Alejandro Fernández y su abuelo el fallecido cantante Vicente Fernández.

A través de una entrevista que ofreció el joven para el programa ‘Venga la Alegría’ habló de la situación que se había visto implicdo su padre quien supuestamente “no quiso” dar entrevistas a los medios de comunicación.



Por supuesto Alex Fernández no dejó pasar la oportunidad para defender a su padre, sobre estos “chismes”, aunque no ha tenido contacto con el cantante dejó en claro que seguramente fue un malentendido.

El cantante dejó en claro que tanto como su padre y su abuelo en su momento han mantenido muy buena comunicación y trato con la prensa, sobre todo agradecidos por el apoyo que le ha brindado los medios de comunicación.

Hemos sido super agradecidos y cortez y pues atendemos muy bien a la prensa así como ellos también nos han cuidado” comentó el joven.

Sin embargo Ale Fernández aclaró que la orden no venía de su padre, si no que fue alguien externo quien comentó que el cantante no daría entrevistas pero fue totalmente un mal entendido.

Sobre la situación que vivió Julión Álvarez en el que una persona del público le “aventó” una bebida, Alex comentó que la dinástía Fernández cuando llegue a suceder seguramente es seguir el show y que la seguridad se encargue el incidente.