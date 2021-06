Alessandra Rosaldo reacciona a los rumores de su supuesta separación de Eugenio Derbez

CIUDAD DE MÉXICO. – Alessandra Rosaldo, cantante, actriz y bailarina mexicana, rompió el silencio ante los rumores que aseguran que su matrimonio con Eugenio Derbez está “llegando a su fin”.



Con la ola de críticas y rumores hacia su relación, Alessandra reveló que su matrimonio sigue estable y que no han considerado el divorcio, esto lo hizo luego de que la periodista de espectáculos, Martha Figueroa, apuntara que la pareja pronto se separaría.



Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos. No somos monedita de oro y siempre va a haber quién se divierta y la pase bien y quién no, a eso ya estamos acostumbrados. Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enforcarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. Seguimos juntos, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, aseguró Rosaldo.