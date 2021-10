Alessandra Rosaldo habla de la relación que mantiene con los hijos de Eugenio Derbez

CIUDAD DE MÉXICO.- Alessandra Rosaldo es una de las cantantes más reconocidas del país y también mantiene uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo a lado de Eugenio Derbez.

En esta ocasión la intérprete de “Amor de papel” fue una de las invitadas del programa ‘Netas Divinas’ donde habló un poco más de su vida personal y de lo que implicó para ella haberse casado con Eugenio.

Alessandra reveló que a la hora de hacer "De Viaje con los Derbez" en Marruecos, pasaron momentos difíciles, sobre todo porque jamás habían pasado tanto tiempo juntos, incluso cuando regresaron decidieron darse su espacio.

Paola Rojas comentó a la artista sobre su admiración a la relación que ha mantenido con los hijos de Eugenio Derbez, porque considera que su reacción siempre ha sido muy geniuna gracias a una inteligencia emocional que seguramente debe de tener.

A lo que Rosaldo reveló que cuando se enamoraron nunca fue algo que le preocupó, a pesar de que las personas le advertían de la historia que traía Eugenio, sin embargo ella desde el principio pudo entenderse con los hijos del actor.

De verdad nunca me hizo ruido, yo me enamoré profundamente y junto con él vendía en la maleta con los hijos y la verdad desde el primer día me lleve muy bien con cada uno” comentó la artista.