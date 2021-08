Alejandro Tommasi se retracta de su retiro en redes

Ciudad de México.- Alejandro Tommasi reveló que luego de haber tenido un momento de sinceridad con sus seguidores en Instagram con relación al nulo apoyo que recibió su proyecto musical, ahora su situación ha cambiado por completo.

De acuerdo al artista de 64 años, las declaraciones que realizó en un video y que él mismo difundió fueron malinterpretadas, pues no buscaba alarmar a sus fanáticos ni a los medios de comunicación con su mensaje.

Fue muy curioso, porque yo hice un disco hace 17 años, no ha tenido el disco suerte, cuando yo lo quise volver a sacar ahora vino la pandemia, entonces lo que yo estoy queriendo hacer es sacar esos temas para que la gente los escuche. Tuve muchos problemas con la disquera que nunca me pagó, nunca lo promocionó, en fin, y ahora que yo ya lo tengo, que lo estoy lanzando, que estoy lanzando un tema cada semana para que la gente lo escuche, la gente me lo veía como un post, no le ponían atención, entonces lo que dije fue que me iba a alejar un poquito de las redes en el sentido de que ya no iba a estar contestando tantos mensajes

Explicó en entrevista para el programa Ventaneando.

Su suerte cambió

Finalmente, Tommasi sorprendió al revelar que gracias a todo el alboroto que se suscitó, su suerte cambió. “Y bueno, la respuesta ha sido extraordinaria porque, o sea, independientemente de que no era mi intención llamar la atención de los medios ni nada, creo que lo malinterpretaron, lo magnificaron y eso hizo que los fans se acercaran mucho más y dijeran ‘no señor, no esté triste’, no vaya a cerrar sus redes’. Este fin de semana que fue mi cumpleaños el sábado, estuve contestando mensajes, cientos y cientos de mensajes, y el disco ya tiene bajadas en este fin de semana 200 mil vistas”, relató.

Previo a estas declaraciones, Alejandro también declaró que sigue teniendo problemas con su expareja Oscar Ruiz, pues a pesar de haberlo denunciado ante las autoridades por agresiones y violencia, este sigue buscándolo.

No ha parado, él ha sido constante, aquí el asunto es que la ley no está haciendo su trabajo, entonces el Ministerio Público va a archivar el caso y yo no lo permití, esta persona sigue suelta y sigue obsesionada con buscarme, yo jamás he contestado un mensaje, pero sí hace en vivos y cosas y le escribe a gente y manda mensajes, a mi abogada le ha escrito, a mi también me manda mails, yo lo bloqueo y vuelve a sacar chips, en donde me está extorsionando, que quiere dinero, pues que se ponga a trabajar, que se ponga a hacer algo, yo no lo voy a mantener toda la vida

Manifestó.