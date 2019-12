Alejandro Tomassi alerta con mensaje de despedida de este mundo

MÉXICO.- Alejandro Tomassi ha preocupado a sus seguidores y al mundo del espectáculo luego de dar a conocer un alarmante mensaje en el que indicaba que su vida llegaba a su fin.

A través de sus redes sociales, el histrión colocó un escrito en el que daba gracias a sus seguidores y manifestaba que agradecería a todos los que rezaran porque su alma estuviera en el cielo.

“Nadie busca darme amor y calma. Solo Dios que me recibe, en su ternura, y me ve abraza con su amor allá en la Gloria. Ya me voy y se acabó mi historia, rezaré para tener clemencia. Gracias doy por su cariño no a todos. Que me dieron en un momento de paciencia. Los tendré en la memoria de mi alma. y vendré en a agradecer en el camino. Solo digo gracias por ser lind@s en mi pobre vida que se acaba, buscaré una luz en su mirada cuando recen por mi alma en el cielo”.

No obstante, todo indica que minutos después se arrepintió y colocó otro texto explicando que se encontraba bien. "Gracias a todos por su cariño estoy bien muchas gracias. Dios está conmigo. Les agradezco sus mensajes y todos somos hijos de Dios”.



Hasta este momento se desconoce el motivo que lo llevaría a colocar este mensaje de despedida y si realmente fue él quien lo escribió, luego de que hace algunos meses revelara que le jaquearon sus cuentas en redes sociales.