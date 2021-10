Alejandro Sanz ya tiene su estrella en el paseo de la fama

ESTADOS UNIDOS.- Este viernes 1 de octubre, Alejandro Sanz inauguró su propia estrella en el paseo de la fama en Hollywood, como un reconocimiento por sus más de treinta años de trayectoria en la industria musical.

La cámara de comercio de Hollywood le otorgó la estrella número 2 mil 703 dentro de la categoría de Grabación y está ubicada en 1750 Vine Street frente al edificio de Capitol Records. Algunos de los nombres que figuran cerca del suyo son el de John Lennon, Paul McCartney, Roy Orbison y Selena Quintanilla.

"Ojalá mis padres estuvieran vivos para verme este día", dijo el cantante español durante el evento. En él estuvo acompañado de su pareja, la artista cubana Rachel Valdés a quien le dedicó unas palabras de agradecimiento: “A Rachel, una mujer cuyas manos sostienen los sueños de mi corazón. Te quiero mucho”. En el evento también estuvieron presentes otros artistas hispanos, como la actriz Yalitza Aparicio y Residente.

Más tarde publicó una serie de fotografías de la inauguración que acompañó con un emotivo mensaje de agradecimiento a sus seguidores. También mencionó que este galardón es una sorpresa muy especial para él, ya que siempre estuvo enfocado en ejercer su pasión en la música, sin buscar más premios que el cariño de sus fans.

"Soñé con la música, con subirme a un escenario…pero nunca soñé con tener una estrella de la fama en Hollywood. Por eso, hace tan bello e inolvidable este momento.Recibir una estrella es el resultado de todo el cariño acumulado por todxs vosotrxs a lo largo de mi carrera y de mi vida. Gracias por estar siempre, por no fallar. Y gracias a la vida, que no deja de sorprenderme. Nos vemos en los escenarios. Os quiero", escribió.

Tres décadas de trayectoria

El paseo de la fama en Hollywood reconoce a las celebridades internacionales por su contribución a la industria del entretenimiento. Alejandro Sanz se ha dedicado a la música desde finales de los 80, cuando lanzó su disco de Techno-Flamenco Los chulos son pa’ cuidarlos, cuando tenía tan solo 20 años. A partir de entonces grabaría 11 discos de estudios, los cuales le valieron múltiples premios y nominaciones a los Grammy, Grammy Latinos y los Billboard.

Sanz también dejó huella en la televisión mexicana con los temas que compuso para telenovelas. Algunos de ellos fueron grandes éxitos, como las canciones “Pero tú”, “No me compares”, "Corazón Partío” y “A que no me dejas”. Actualmente se encuentra trabajando en la octava edición de La Voz España, el reality de canto donde participa como coach.