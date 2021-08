Alejandro Fernández y su hijo sorprenden con un dúo

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Fernández es uno de los cantantes más importantes de la música mexicana, pero todo parece indicar que ese talento nato fue heredado a su hijo Alex Fernandez Jr.

Fue por medio de la cuenta de Instagram del programa 'Suelta la Sopa Tv' que compartió una grabación en el que aparece "El Potrillo" a lado de su hijo mostrando la gran voz que ambos comparten.

Aunque no es la primera vez que el artista realiza un 'dúo' con Alex Fernández, debido a que en varias ocasiones ha formado parte de los conciertos musicales que ofrece en distintos estados de la República Mexicana.

¿Como suenan juntos?" se puede leer en la publicación.

En la publicación los fanáticos de la familia Fernández hicieron llegar algunos comentarios entre ellos: "tienen la voz muy similar", "cantan hermoso", "la misma voz y "los dos igualitos", fueron algunos comentarios.

El trastorno de Alex Fernández

Hace unas semanas el cantante reveló que padecía un trastorno obsesivo compulsivo referente a la limpieza y el orden, le gusta mantener todo en su lugar.

"Yo soy muy… me gusta mucho la limpieza, no sé si ubican a Sheldon Copper… ¡yo soy Sheldon güey!... o sea, yo estoy en el paraíso ahorita, o sea, no te puedo explicar ahorita todo el mundo con la pandemia de no… y yo estoy feliz, ahí traigo como Sheldon mi spray y todo, y siempre fui muy así" comentó el artista.