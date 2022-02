Alejandro Fernández elimina a América Guinart de redes tras foto con su novio

Ciudad de México.- América Guinart es la ex esposa de Alejandro Fernández, con quien tuvo a Alex, América y Camila.

Aunque el matrimonio no trascendió, Guinart siempre ha expresado tener una buena relación con Alejandro, aunque reciéntemente el cantante la sorprendió.

Durante una plática, América relató:

“Me llevó muy bien con Alejandro, muy bien, muy bien, fue un amor muy grande el que tuvieron mis hijos, porque es que fue un amor demasiado grande, porque por un tiempo si fuimos la pareja perfecta, ahorita ya andamos en caminos diferentes”, dijo en primera instancia Guinart.

Incluso América asevera que Alejandro le pidió disculpas en distintas ocasiones. “¿Alejandro me pidió?, sí, muchas veces”, dijo al respecto sin revelar el motivo que lo orillaba a realizar dicha acción.

Sin embargo, al recordar que en este momento ella disfruta de un nuevo romance, contó:

En un cumpleaños de mi novio, subí la foto de mi novio, y raro porque a mi novio no le gusta que lo saque en redes, y esa vez se me hizo fácil, y Alejandro me dejó de seguir”