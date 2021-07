Alejandro Fernández: celebra 29 años de su primer disco

Tijuana BC.- El cantante Alejandro Fernández celebra hoy 29 años de la salida de su primer disco homónimo, con el que debutó en el mercado musical.

Han pasado 29 años de la salida de mi primer álbum “Alejandro Fernández” y no pasa un día en el que no agradezca a la gente, los lugares y las experiencias que he tenido la bendición de conocer