Alejandro Fernández aclara rivalidad con Pepe Aguilar y sus hijos

Ciudad de México.- Alejandro Fernández se presentó en el palenque de las Fiestas de Octubre de Guadalajara, tras una gira por EU, donde fue honrado en el Capitolio en Washington por latinos que trabajan en el gobierno americano.

Además de hablar con los medios sobre dicho galardón, el cantante puso fin a la controversia por la presunta rivalidad con la dinastía Aguilar, tras un video viral.

Fue muy importante y será recordado en mi corazón y cabeza por muchos años. Es uno de los reconocimientos más importantes y nada, que me dieron un reconocimiento a mi trayectoria y labores sociales que he hecho en Estados Unidos por atender y ayudar a nuestros hermanos migrantes”

Explicó El Potrillo.

Se pronuncia

Por otra parte, el hijo de don Vicente Fernández se pronunció sobre las recientes declaraciones de Pepe Aguilar con respecto a la posibilidad de hacer una gira juntos, en las que también podrían estar incluidos sus descendientes.

“Yo también estoy super abierto y me encantaría, siempre se ha sabido que el cariño que nos tenemos entre los Aguilar y los Fernández lo hemos dicho abiertamente, nunca hemos tenido ningún problema”, manifestó Alejandro en primera instancia.

Pero al recordarle la reciente polémica que protagonizó sobre la presunta indirecta que lanzó contra Pepe y sus hijos en un concierto, el cantante subrayó: “Habrá cosas que salen de ahí de chismes, y cosas así, pero nada personales, y a lo mejor pues muchos son inventados, entonces yo no tendría ningún problema”.

La polémica

Hace algunas semanas se difundió un video en el que aparece Alejandro Fernández sobre el escenario, a punto de invitar a su hijo Alex Fernández a cantar junto a él.

“Hoy, esta noche, quiero que brindemos un fuerte aplauso para invitar a Alex”, dijo el ‘Potrillo’. Tras unos segundos de aplausos, el mismo Alex dijo “Fernández”, para completar su nombre, mismo que usa artísticamente.

“Ni modo que Aguilar, pendejo”, dijo Alejandro no sin antes hacer una pausa, pues aparentemente no sabía qué apellido poner de ejemplo. Esto causó la risa del público. “Ahí sí me preocuparía mucho”, agregó el cantante sin ahondar en el tema.

Lo anterior provocó cientos de comentarios en redes sociales, y mientras unos consideran que no fue correcta la forma en que se refirió a la familia Aguilar, a otros usuarios les causó gracia.