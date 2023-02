Alejandra Guzmán habla sobre su relación con Sylvia Pasquel

Ciudad de México.- El interés por la herencia de Silvia Pinal ha desatado diferencias entre algunos integrantes de la familia, aunque el más conocido es donde se indica una rivalidad entre Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán.

Ante dicho escenario, Alejandra Guzmán se ve señalada por respaldar a su hermano, por lo que al cuestionarle sobre los chismes al respecto, la cantante dijo:

Me afecta mucho porque sí es mi familia y entonces trato de no ver, no oír y callar porque al final yo tengo una familia muy diferente y la amo, amo a mí papá, amo a mí mamá, y pues a mi hermano también, siempre hemos estado juntos toda la vida, entonces yo sé quién es quién”

Diferencias con su hermana

Posteriormente, los reporteros que la captaron a las afueras de la casa de su padre, hicieron hincapié en las especulaciones con respecto a que no lleva la mejor relación con La Pasquel, a lo que la intérprete de Rosas rojas dijo: “Yo no me pongo a pelear con nadie desde hace muchos años, pero evito tener broncas y sé con quién me llevo bien y con quién no”.

Sobre si considera que este tipo de declaraciones pueden dañar la relación con su hermana, la cantante se sinceró y dejó entrever que las diferencias con ella vienen de tiempo atrás.

“Yo creo que eso ya está desde hace mucho ¿no?, hay muchas cosas que separan, pero como tengo mi sangre bien Guzmán y tengo a mi madre sana, ¡qué me importa!, eso es lo que yo quiero, que mi mami esté bien, que disfrute estos años, que tenga calidad de vida, y mi papi también, que cumple 80 años y está traumado”, declaró.

Sin comentarios

Cambiando de tema, Alejandra Guzmán fue interrogada sobre las diferencias que en años anteriores mantuvo con su hija Frida Sofía y si desea arreglar las cosas con ella, a lo que únicamente comentó: “Ojalá, Dios te escuche porque… besos”.

Finalmente, la artista de 54 años desveló el motivo por el que no desea dar su punto de vista sobre la Music Sessions #53 en la que Shakira se lanza contra su ex Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía.

“Yo creo que cada quien tiene su broca en el corazón, en su mente y en su vida, pero yo no me meto donde no debo porque no me gusta cuando se meten en lo mío y todos opinan, pero ¿a quién le importa?, ¿por qué se meten en donde no deben?, mejor Let it be (déjalo ser), como dice Lennon”, explicó al respecto.