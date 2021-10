Alejandra Espinoza denuncia negligencia médica luego de ser dada de alta

MÉXICO.- Alejandra Espinoza fue hospitalizada la semana pasada luego de sufrir parálisis facial y pérdida de la vista en un ojo. Aunque la conductora no ha compartido muchos detalles de su experiencia, habló del trato que recibió de los médicos que la atendieron, el cual juzgó de poco profesional y negligente.

Actualmente, la conductora de Nuestra Belleza Latina se encuentra fuera del hospital recuperándose en casa intentando regresar a sus actividades diarias, una de ellas es su podcast Entre Hermanas. En el último episodio de este, narró cómo fue su experiencia desde que tuvo que llegar al hospital, días que para ella fueron muy difíciles.

Espinoza aclaró que la parálisis no se debió a un problema hormonal como los que había tenido dificultades en semanas anteriores y también descartó que se tratara de un accidente cerebrovascular. Al principio, ni siquiera los doctores supieron decir a ciencia cierta de cuál había sido la causa y afirma que tuvo una mala experiencia al ser atendida por un médico que no hizo su trabajo de forma correcta.

“El neurólogo del hospital en donde a mí me internan, ese neurólogo fue un muy mal neurólogo porque me comenzó a medicar como si a mí me hubiese dado un ataque de epilepsia, o sea, el medicamento era muy fuerte”, afirmó.

El médico también supuso que podía tratarse de esclerosis múltiples y la medicó con base en este diagnóstico a pesar de no haber confirmado este padecimiento.

“Todo lo que hizo ese médico fue negligencia, todo lo que él hizo. No, yo de ahí ya tengo una lista apuntada de lo que él hizo (...) Nadie sabía decirme nada, llegaban mis exámenes y me decían ‘todo está bien’, pero el doctor decía ‘pero yo creo que por aquí va la cosa’ (...) Cada cosa que él me decía era peor”, recordó Espinoza. Hizo énfasis en que con cada estudio que le hacían aumentaba su preocupación y hasta comenzó mentalizarse para lo peor.

Cambió de doctor

Finalmente, Alejandra reveló que el diagnóstico final fue que había sufrido una migraña silenciosa, la cual no le causaba dolor pero sí se presentó con otros síntomas. “Esa migraña me hizo mal. Hizo que me diera una parálisis de dos días, sin embargo, hay personas a las que les puede pasar algo peor”, señaló.

Afirmó que sigue tomando medicamentos para tratar su migraña y que va a relizarse más estudios para descartar otros padecimientos. Actualmente está acudiendo con otro neurólogo que también señaló como incorrecto el comportamiento de su colega.