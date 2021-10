Alejandra Espinoza revela que ya fue dada de alta; creían que tenía esclerosis múltiple

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la noticia de que Alejandra Espinoza, la conductora de “Nuestra Belleza Latina”, había sido hospitalizada de emergencia, la joven quiso aclarar lo que le había sucedido realmente y avisar que ya la darían de alta.

Les juro que la única razón por la que estoy haciendo este video es porque se acaba de ir mi neurólogo y me dio muy buenas noticias, y pues me siento mucho más tranquila. Aparentemente me van a dar de alta ahorita, o si o mañana”, dijo.

Fue el pasado jueves que se supo que la presentadora de televisión, Alejandra Espinoza había sido hospitalizada, y causó gran preocupación en redes sociales y sus familiares, ya que se desconocía lo que tenía.

En un video que la joven subió a sus redes sociales, explicó que realmente se llevó un gran susto, porque inicialmente ingresó a la sala de urgencias porque un lado de la cara se le había enchuecado, creyendo que tenía una parálisis facial.

Al tratarla los médicos, le diagnosticaron un posible derrame cerebral, lo que la puso muy nerviosa, pero su ánimo se habría venido abajo cuando una tercer diagnóstico le llegó de golpe, y pensó lo peor.

“El neurólogo pensó que podía tener esclerosis múltiple. O sea, mi cabeza estaba hecha… no tienen idea, por todos lados. De ayer a hoy, no tienen idea de lo horrible que fue”, externó.



¿Qué fue lo que le sucedió, finalmente, a Alejandra Espinoza?

La tijuanense comentó que cuando esté más tranquila y en su casa, hará un video explicando con más detalle lo que tuvo que pasar en las últimas horas, en el hospital, ya que se encuentra todavía en shock y cansada por el susto que se llevó.

En cuanto al diagnóstico final, la modelo mexicana dijo estar preocupada, ya que en realidad, los médicos no han encontrado a qué se debió que la mitad de su rostro se le fuera para un lado, quedando desfigurada durante un lapso de tiempo.

“De repente se me fue la cara de lado. Llegué aquí al hospital con una parálisis facial y los doctores, hasta el día de hoy (jueves), no encuentran la razón de porqué me sucedió eso, no fue un derrame, no es esclerosis múltiple…”, indicó.

La colaboradora de “El Gordo y la Floaca” confesó que el diagnóstico de esclerosis múltiple es de las cosas que más le preocupaba, ya que en días anteriores había perdido visibilidad en uno de sus ojos, pero está contenta de que no tiene nada de eso y por eso es que realiza el video para informar sobre su salud.

Aún así, en las siguientes horas, Alejandra tiene citas con el neurólogo y algunos especialistas que no descansarán hasta encontrar una explicación de lo que le sucedió y tiene fe y esperanza de que los resultados sean positivos como lo anteriores.