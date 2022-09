Alejandra Ávalos tendrá colaboración con Sarita Sosa y Manuel José

Se mostró muy entusiasmada Alejandra Ávalos durante su encuentro con la prensa, ya que realizará una colaboración musical con Sarita Sosa y Manuel José.

Tras los conflictos que sostuvo en el pasado con José Joel al hablar mal de José José o Anel Noreña, Alejandra Ávalos sigue apostando por el otro bando de la familia Sosa, y no ocultó la emoción que le produce trabajar con la hija menor del Príncipe de la Canción y el músico que en su momento dijo ser hijo no reconocido del fallecido artista.

Buenas noticias muchachos, no estoy autorizada para decirlas, estamos los tres muy felices porque vienen cosas muy hermosas, y conectados en el celular, tenemos la fortuna de vernos. Ustedes se van a llevar una grata sorpresa y eso a mí me llena de orgullo porque les voy a decir a todos ‘se los dije’”, contó Ávalos.

De la misma manera, la intérprete manifestó que no desea entrometerse en las diferencias que actualmente existen entre José Joel y Marysol, hijos mayores de José José.

“Ya no voy a hablar como antes solía hacerlo, porque, aunque yo sé que es su labor y todos ustedes son extraordinarios periodistas, no me llevo buenos comentarios de sus colegas, los conductores de los programas de televisión. Todo lo que venga de mi boca siempre va a ser la verdad, con honestidad, voy a hablar con ustedes lo que pueda hablar, pero lo que no me compete ya no lo voy a decir”, explicó.

Por último, Alejandra Ávalos confió en que al final la realidad sobre la familia Sosa salga a la luz. “La verdad sale a flote, las cosas hermosas son dignas de celebrarse, cuando hay amor, cuando hay cariño, es por eso que las cosas buenas al final van a salir y se van a revelar”, destacó.