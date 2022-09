Erika Buenfil le agradece al papá de su hijo por 'no estorbar'

MÉXICO.- Erika Buenfil sorprendió a sus fans al revelar que su hijo finalmente conoció a su papá Ernesto Zedillo Jr y tras el suceso la actriz ha dado unas fuertes declaraciones.

Sin embargo, la actriz se ha mostrado muy profesional y sobre todo, sincera, así que después de revelar que ella lo perdonó y no le guarda ningún resentimiento, ahora asegura que le agradece por no haber intervenido en la crianza y relación son su hijo.

"Me regaló la alegría y la bendición más grande, o sea, ningún novio me hizo el mejor regalo que él, porque aparte no estorbó, no me molesta, me dio la libertad de ser madre de un niño maravilloso", confesó en una entrevista para el canal de YouTube.

Recordemos que la actriz anteriormente había confesado que le daba miedo ser madre soltera, pero siempre tuvo la postura de nunca hablar mal del padre de su hijo.

"Yo siempre le voy a estar agradecida, en lugar de odiarlo y en lugar de tirarle palabras feas o desearle, me regaló la bendición y la alegría más grande", comentó.

También dejó claro que entre ellos no existe comunicación alguna y a pesar de ello, siempre le desea lo bueno.

Finalmente, Erika Buenfil confesó que su secreto más inconfesable eran las razones por las que está sola

"Creo que soy una buena mujer, aparte soy muy buena mamá, soy muy buena ama de casa, a lo mejor escogí mal y siempre me pregunto: '¿Qué hice mal?', o sea, porque tuve una edad en la que estás preciosa, en la que puedes tener el mejor novio y los tuve, ¿por qué se dieron la media vuelta? Tal vez soy yo, tal vez algo hago mal, tal vez mi carrera, o tal vez suerte o tal vez destino y siempre me pregunto por qué estoy sola", expresó.