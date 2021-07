Alejandra Ávalos se vuelve a pelear con Anel Noreña

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Ávalos volvió a despotricar en contra de Anel Noreña, ahora por proclamarse como la heredera universal de José José.

En una entrevista a “Ventaneando”, la cantante exhortó a la madre de José Joel y Marysol Sosa a que presentara los documentos que la acrediten legítimamente como la heredera universal del “Príncipe de la Canción”.

“Claro que no le creo (a Anel Noreña). Yo creo que todo se puede comprobar a través de que nos escanee este documento que todos esperamos ver y que no ha salido a la luz nunca y que no nos comprueba nada, de ninguna de las dos partes”, dijo Alejandra.

Cabe recordar que Alejandra ya se ha mostrado a favor de Sarita Sosa, a quien reconoce como la verdadera heredera de José José, lo que le provocó problemas en el pasado con Anel.



ASEGURA QUE LUIS MIGUEL INTENTÓ CONTACTARLA

Por otro lado, Alejandra Ávalos ha provocado todo tipo de reacciones luego de asegurar que Luis Miguel ya dio el primer paso para volverse a contactar con ella tras varios años de estar distanciados.

A escasos meses de que la intérprete de “Amor Fascíname” revelara que una vidente cubana le informó que el “Sol de México” la buscaría, es que ahora da a conocer esta noticia.

"De repente surge un mensaje por parte de una persona que no tengo yo en la agenda y me pone ‘me dice Luis Miguel que soñó con usted y quiere que le dé un mensaje’, yo le contesto a través de un mensaje de voz ‘oye, dime ¿quién eres?, dame tu nombre y también por favor dime ¿qué Luis Miguel?’, y me contesta ‘Luis Miguel Gallego Basteri’", reveló.

"Estamos en la espera de eso (la llamada). Efectivamente, yo también me puse a pensar que a lo mejor era una broma pesada de alguien, pero fue muy respetuosa la persona, o sea, hasta ahora, el teléfono es de Miami, ya lo rastreé, y no sé quién pudo haber sido”, añadió.