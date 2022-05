Aleida Núñez confiesa la razón de no casarse con sus parejas millonarias

Aleida Núñez ha dado de qué hablar en temas amorosos, ya que ahora mantiene una relación con un hombre que no cuenta con los mismos recursos económicos en comparación a su anterior pareja, la actriz reveló que tuvo la oportunidad de casarse con sus ex, que eran millonarios.

Durante su más reciente encuentro con la prensa, la intérprete reveló que su ex Bubba Saulsbury, no ha sido el único que la ha llenado de lujos.

“Sí, porque luego me decían ‘¿cómo le hiciste para ligarte a un millonario?’, les digo ‘pues si no es el primer millonario que he tenido en mi vida’”, contó Aleida con una sonrisa en entrevista para el programa Ventaneando.

Y al escuchar la pregunta sobre por qué no había formalizado con alguna de esas parejas, Núñez aseguró que es ella quien no ha querido dar el siguiente paso en su vida amorosa. “Yo no he querido, porque soy una mujer súper independiente, me encanta mi espacio, mi libertad”.

Su nuevo novio

Previo a esto, la artista también quiso esclarecer los rumores con respecto a que se avergüenza de su nuevo novio porque no es rico, luego de que se filtrara que andaba con un camarógrafo llamado David González.

Quiero aclarar que lo que salió, primero que nada, ni siquiera es el nombre de la persona con la que estoy saliendo, tampoco es camarógrafo, no es su nombre, no es su apellido, no me avergüenzo de él”, aseveró la actriz.

Finalmente, recalcó que antes de presentarlo a la prensa tiene que asegurarse que sea la pareja correcta para ella. “Cuando salgo con alguien es porque lo aceptó tal y como es. Lo que pasa es que una relación tiene que llevar un proceso, irte conociendo, que vayan madurando las cosas, pero estoy super feliz”.