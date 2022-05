La reacción de Ari Telch ante rumores de la vida de exceso de su hija Sofía

Ari Telch habló y se mostró muy molesto ante las especulaciones con respecto a que su hija Sofía, lleva una vida de excesos y tiene diferencias con su madre la modelo Ninel Conde.

Al escuchar las preguntas del reportero del programa Ventaneando con respecto a estos señalamientos sobre la joven, Ari inmediatamente dijo: “No las he leído, no me interesa, mi hija tiene 25 años, creo que ya tiene derecho a escribir lo que se le pegue la gana”.

Tras los comentarios con respecto a que Sofía se la vive de reventón y tomando, el actor conocido por su participación en la telenovela Mirada de Mujer replicó:

“¡Órale güey!, a los 25 años estuvo en una fiesta y chupó… ¡wow!, espérame, déjame hablarle a la Guardia Nacional cabr$%, para que la arresten. Cuando yo tenía 25 años, no estaba publicando cosas, estaba en los tugurios más oscuros”.

Posteriormente, Ari no perdió la oportunidad de manifestar que por su parte mantiene una excelente relación con ella. “Sí, es mi hija, ¿cómo me voy a mantener con ella?, pues en contacto”.

Diferencias entre su hija y su expareja

Sin embargo, el actor se mostró extremadamente molesto cuando escuchó la interrogante sobre si ha blindado a su hija para que no le afecten este tipo de notas.

“Yo no la blindo papá, está educada, ella toma sus decisiones, ¡qué vas a andar blindando!”, dijo al respecto.

Finalmente, al tocar el tema de Ninel Conde, Telch dejó entrever que sí podrían existir diferencias entre su hija y su expareja.

