Alec Baldwin: Así posó junto a familia en Halloween

ESTADOS UNIDOS.- Alec Baldwin sonrió para las fotos familaires de Halloween publicadas por su esposa. Hilaria, quien se quejó de los desafíos de la crianza de los hijos después de que su esposo matara accidentalmente a un director de fotografía.

“Ser padres a través de esto ha sido una experiencia intensa, por decir lo menos”, escribió Hilaria, de 37 años, junto con una serie de fotos de ella, su esposo estrella de Hollywood de 63 años y sus seis hijos, todos disfrazados.

“Hoy, nos reunimos para darles unas vacaciones”, escribió Hilaria sobre los niños.

"Disfraces de último minuto ... un poco de mezcolanza ... pero estaban tan felices y eso calentó el corazón de mi mamá", escribió el domingo por la noche.

Alec Baldwin posó sonriendo junto a su esposa Hilaria y sus seis hijos.

Un Halloween en familia

El actor posó junto a su esposa como cada año, acompañado de sus hijas, a lo que expresó, "Feliz Halloween, de los Baldwinito", diciendo que los niños les dan amor, que luego envió a sus seguidores.

Las cinco fotos y un videoclip incluían dos tomas familiares que mostraban a Alec sonriendo con un disfraz del clásico infantil "Where the Wild Things Are".

Otras imágenes mostraban a Hilaria posando para una foto glamourosa con sus hijas Carmen, de 8 años y María Lucía Victoria de 8 meses, con todas ellas portando un lindo vestido negro con detallas de brillos, con tiaras que simulan telarañas.

Hilaria Baldwin posó glamourosa al lado de sus hijas.

Un look más casual

María también portó para la sesión un atuendo brillante al estilo de los 80 junto a su hermano Eduardo de 1 año, con un adorable video que los muestra bailando.

La foto familiar también mostró a los hijos de la pareja, Rafael, de 6 años, Leonardo de 5 años, y Romeo de 3 años, riendo mientras posaban con sus disfraces de Halloween.

Hilaria habla sobre el incidente de su esposo

Hilaria publicó las imágenes un día después de que se uniera a su esposo para hablar con los periodistas por primera vez sobre el tiroteo fatal accidental de Halyna Hutchins, de 42 años, a quien Baldwin llamó su "amiga".

Hilaria compartió desde sus redes sociales una imagen en apoyo a su esposo.

"Hay accidentes incidentales en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto", dijo Baldwin en Manchester, Vermont, donde la familia se ha estado quedando desde la tragedia en Nuevo México del set de su western, "Rust".

Baldwin insistió en que fue un extraño accidente "uno en un billón". El domingo temprano, Hilaria también publicó una foto de su mano entrelazada con la de su esposo en un momento tierno.

"Te amo y estoy aquí", expresó Hilaria en sus redes sociales seguido de un emoji.

Hasta ahora, las autoridades se han negado a descartar cargos contra el actor por el tiroteo del jueves, confirmando que Baldwin es "una parte activa de esta investigación".