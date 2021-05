Ale Capetillo felicita a su hermana con emotivo mensaje

CIUDAD DE MÉXICO.- No cabe duda que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo forman una de las familias más sólidas y queridas del medio del espectáculo a lado de sus cinco hijos.

El día de hoy la Familia Capetillo se encuentra de manteles largo al celebrar los 24 años de Ana Paula, quien se ha disitinguido en redes sociales por sus tutoriales de belleza.

Por supuesto Ale Capetillo no se quedó atrás y decidió dedicarle una publicación en su cuenta de Instagram, acompañado de un mensaje que llegó a conmover a sus seguidores.

En la imagen aparecen ambas hermanas disfrutando de una alberca, hay que destacar que el lazo tan fuerte que mantienen, las ha llevado incluso ha tener su propio canal de YouTube, donde platican experiencias personales y hasta recetas de comida.

Mi hermanita del alma, gracias por siempre estar ahí para mi en las buenas y en las malas. Por ser ese trampolín que me ayuda a dar los saltos más grandes de mi vida, y por ser ese colchón que me va a cachar en las caídas. No podría estar más agradecida de tenerte como hermana y de pasar los últimos 24 años siendo cómplices de vida!!! Muchas muchas muchaaas felicidades y aquí te esperaré ya pronto" escribió la joven.