Aldo Gallardo y el muro fronterizo

Tijuana BC.- El actor tijuanense Aldo Gallardo se sumó al proyecto “The Flowers Grow Pale In The Twilight", el cual interviene el muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

Esta obra de arte creada por el artista mexicano @erickmeyenberg en colaboración con @cerveza.cucapa en la cual intervino el muro fronterizo utilizándolo como un lienzo enorme para darle visibilidad y plasmar a través de las distintas combinaciones de colores

Explicó el actor de la serie “Monarca”.

Aldo Gallardo pintando el muro

En este trabajo artístico también se aprecian especies de animales y vegetación endémicas que se encuentran en peligro de extinción a causa de este muro.

“De todo corazón muchísimas gracias por haberme invitado a participar y formar parte de manera minúscula en esta obra maravillosa que lo único que busca es llamar la atención y concientización de aquellos que tienen en sus manos el poder de resarcir el daño”, finalizó el actor.