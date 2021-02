Aldo Gallardo, una carrera que no se negocia

Sus 17 años como actor, Aldo Gallardo comparte que no han sido un camino fácil pero sigue trabajando duro para ganarse un lugar y respeto hacia su profesión.

Con series como "Monarca" y "Preso No. 1" en su lista, actualmente se le puede ver como parte del elenco de "La negociadora", que se estrenó recientemente por la plataforma Claro Video y donde interpreta al fiscal de asuntos internos, Carlos Dos Santos.

"Es un hombre muy particular, muy estructurado, hasta cierto punto cuadrado, alguien que lidia con ciertas inseguridades internas que no le permiten desarrollarse o llevar a cabo su trabajo con determinación y por ende no lo respetan mucho".

Su personaje tendrá algunos conflictos con el de Bárbara Mori, Eugenia, la protagonista de la serie, una abogada criminalista que se enfrenta a un grupo de terroristas que ponen bombas en la ciudad pero ella es la mejor negociadora de Latinoamérica. Su personaje en el thriller policiaco, dice, lo hizo sentirse reflejado y ver que había cosas personales que debía cambiar.

"He tenido momentos de mucha incertidumbre así que pude entender la frustración que sentía este personaje y el tener enojo por no sentirse valorado".