Alan Tacher se convierte en un entrevistador controvertido

ESTADOS UNIDOS.- Fue a finales de los 90 que conocimos al joven Alan Tacher, quien alcanzó su momento más popular en la televisión mexicana al convertirse en el presentador estrella de Televisión Azteca, al estar al frente de la conducción de su reality "La Academia".

En este 2021 su realidad es muy diferente, su carrera ha tomado un rumbo mucho más serio y profesional. Ahora entrevista a personalidades controvertidas del mundo del espectáculos en una sección especial del programa "Despierta América".

El primero acercamiento para convertirse en un entrevistador controversial fue al recibir como primer invitado a Ninel Conde, que atravesaba por una situación problemática con el padre de su hijo, a quién Alan Tacher entrevistó posteriormente para tener ambas partes del conflicto.

Tacher después de eso fue parte de una controvertida discusión al aire y en medios de comunicación con Giovanni Medina, a quién cuestionó por no permitir ver a su hijo a "El Bombón Asesino".

¡Gracias por acompañarnos en #DespiertaAmerica! �� Te deseamos un gran fin de semana. pic.twitter.com/NMiZqgJ4AK — Despierta América (@despiertamerica) March 26, 2021



Medina se quejó en "Chisme No like" que en "Despierta América" no increparon a Ninel Conde sobre el escándalo de su marido Larry Ramos, y hasta llamó cobarde a Alan Tacher.

Durante la acalorada conversación que mantuvieron Giovanni y Alan, Medina le señaló en plena videollamada al aire, acordada por la producción de "Despierta América", llamándole cobarde y señalando que existen periodistas serios, afirmando que el presentador no lo era.

“Usted no sabe nada de mi vida, pero usted no es periodista, es una figura pública”, señaló Giovanni.

Y este señalamiento es correcto, Tacher no es periodista, pero la búsqueda de la producción por alzar los indices de rating, lo ha llevado a convertirse en un entrevistador exitoso de celebridades.



Pero eso tiene un precio

Como le costó cuando la oficina de Alejandra Guzmán señaló a ‘Despierta América’ de buscar aumentar “sus índices de audiencia de la manera más barata posible”, además de acusarlos de hacer una emboscada a la cantante.

En medio salió embarrado Alan, pues él, junto a Karla Martínez, fue quien entrevistó a Frida Sofía; ahí se les ocurrió llamar a Alejandra, por lo que se gestó una primera llamada de reconciliación pública entre madre e hija.

Tacher tuvo que salir a aclarar que ‘Despierta América’ no gestó una emboscada contra Alejandra Guzmán, y hasta se enlazó con el programa ‘Hoy’ para negar que jugaron sucio.

“Nuestra única intención fue, lo que hemos logrado aquí sin querer fue un momento sublime, maravilloso, orgánico, y lo logramos”, dijo Alan.

Quizá sea el precio de ser una figura pública y de que todos sus pasos sean seguidos, pero las últimas semanas como entrevistador convirtieron a Alan Tacher en el centro de polémicas a las que no estaba acostumbrado.