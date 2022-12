Alan Estrada niega haber tenido “relación” con Víctor Noriega

CIUDAD DE MÉXICO.- Alan Estrada en los últimos días se ha vuelto titular de noticias después de que reveló por medio de su cuenta de Twitter su homosexualidad la cual causó mucho revuelo en redes sociales.

Sin embargo desde esa declaración comenzaron a salir distintos rumores sobre la vida personal del actor, como al cuenta de Instagram de Chamonic que reveló una publicación en la que insinuó que Alan mantenía una relación con Victor Noriega.

En dicha publicación un usuario relata que no era nada “nuevo” la noticia de Alan Estrada y hasta señaló que el artista había mantenido un noviazgo con el exGaribaldi y que supuestamente “todo mundo” lo sabía.

Ante esta declaración Alan no pudo contenerse y decidió responder dejando en claro que era una total mentira incluso señaló que a Victor solamente lo había visto dos veces en su vida.

No diga mentiras señora a Victor Noriega lo he visto dos veces en mi vida. Ya no le voy a creer nada de lo que pone” se puede leer en la publicación.

Además Alan Estrada confesó en otra de sus publicaciones que estaba abierto a que lo cuestionaran, pero también aceptó que esta para aprender, defender ideas pero también escuchar otras.

Algunos usuarios han reaccionado ante estas publicaciones: “lo importante es analizar las dos caras de la moneda”, “Usted siga su vida y siga haciendo su trabajo”, “tienes derecho a diferir y escuchar otras ideas”, son algunos de los que se pueden leer.

Alan Estrada es señalado por haber ido a Qatar

Una usuaria le respondió al actor que una de las maneras de protestar con la comunidad LGBT+ era no haber asistido al mundial del fútbol a lo que el actor respondió:

“Roxana, he visitado muchos países donde la comunidad LGBT+ no tiene derechos. Desde mi primer video! No ir a Qatar no arregla nada, ir y ver la realidad sí. Por cierto los videos están poca madre, te invito a verlos. Besitos.